Sestri-Levante, ovvero il peggior attacco del campionato

Lo scontro salvezza tra Ascoli e Sestri Levante non metterà in palio punti pesanti soltanto per i bianconeri. Anche la formazione ligure in questo mese di dicembre proverà a sfruttare gli appuntamenti previsti dal calendario per guadagnare terreno dalle avversarie che precedono in classifica. L’attuale terzultimo posto e i due recenti risultati contro Milan Futuro (2-2) e Perugia (2-2) hanno mandato su tutte le furie il presidente Stefano Risaliti che si aspettava quel ritorno alla vittoria che manca ormai dal 29 settembre contro la Pianese (0-1). La particolarità è che gli unici due successi ottenuti dai liguri sono arrivati lontano dalle mura amiche. La squadra allenata dal tecnico Scotto ad oggi ha fatto registrare il peggior attacco del campionato con le sole 12 reti messe a segno. Davanti il miglior marcatore resta Parravicini, autore finora di 4 gol. Nella sfida che si consumerà domani sera al Del Duca, tatticamente il Sestri Levante potrebbe confermare il 4-3-3 visto col Perugia oppure tornare al 3-5-2 schierato col Milan Futuro.