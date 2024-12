Sfida tra bomber,. Corazza e Bruzzaniti insidiano Cicerelli

Anche la sfida tra i bomber del girone b di serie C riprenderà regolarmente con l’arrivo del nuovo anno. I primi 20 turni del torneo ha visto Cicerelli della Ternana mantenere la leadership con i suoi 12 sigilli personali messi a segno nel corso dell’intero girone d’andata e con la prima giornata di ritorno già in archivio. Il 30enne delle Fere chiuderà il suo 2024 col sorriso soprattutto grazie alle 3 doppiette fatte registrare negli incontri disputati contro Legnago (8-0), Lucchese (5-0) e Pianese (1-3). Ad arricchire il suo bottino poi si aggiungono le singole firme messe al cospetto di Pontedera, Vis Pesaro, Arezzo, Rimini, Sestri Levante, Carpi. Dietro di lui seguono a ruota Corazza dell’Ascoli e la sorpresa Bruzzaniti del Pineto, entrambi arrivati a quota 11 reti. Il bomber del Picchio ha saputo colpire in un numero maggiore di partite: 10 contro le 9 gare che hanno visto gioire Cicerelli. Il centravanti bianconero però finora ha siglato soltanto una doppietta. Quella contro il Sestri Levante.