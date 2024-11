Sfortunata l’esperienza in bianconero. L’Ascoli ritrova Stellone sulla sua strada

L’Ascoli ritrova davanti l’ex Roberto Stellone. A distanza di qualche stagione il Picchio, venerdì sera nel confronto in casa della Vis Pesaro (avvio alle 20.30), sarà chiamato a sfidare la formazione guidata dal tecnico romano che ad oggi continua a restare una delle sorprese positive del campionato. Nell’ultimo turno andato in scena i biancorossi sono scivolati contro la Pianese in un match indubbiamente contraddistinto da qualche episodio finito per pesare sul risultato finale. Al contrario del momento nero che gli uomini guidati da Di Carlo non sono ancora riusciti a mettersi alle spalle, in casa Vis invece si respira ottimismo per una prima parte del cammino che sta vedendo la squadra viaggiare a buon ritmo nelle zone di medio-alta classifica. Il prossimo avversario sulla strada del Picchio è proprio tra le mura amiche che ad oggi ha ottenuto un ottimo rendimento con la bellezza di ben 14 punti in 7 gare.

Praticamente una media da promozione con un ritmo di 2 punti a partita. Sulla panchina dell’Ascoli l’esperienza di Stellone durò soltanto 5 gare nel corso della stagione di B 2019-20, quando fu chiamato a prendere le redini dopo l’esonero di Zanetti e la gara vinta a Livorno (0-3) con Abascal traghettatore. Sfortunato l’esordio di Stellone al Del Duca contro la Juve Stabia (2-2). Qui i campani trovarono il pareggio al 95’ con il portiere Provedel. Il cambio di rotta non arrivò mai. Le sconfitte esterne con Spezia (3-1), Pescara (2-1) e Virtus Entella (3-0) intervallate dall’altro pareggio casalingo col Chievo (1-1) costrinsero il club a sollevarlo dall’incarico.

In campo la squadra di Di Carlo ieri ha regolarmente proseguito la preparazione in vista della prossima sfida in programma. Sulla corsia di destra il tecnico dovrà inevitabilmente operare un avvicendamento dopo il turno di stop rimediato da Alagna. Il difensore contro il Pontedera aveva incassato la sua quinta ammonizione stagionale. Ieri è arrivata con estrema puntualità la squalifica da parte del Giudice sportivo.

La defezione su quella zona del campo costringerà, per forza di cose, l’allenatore del Picchio ad optare per il rientro dal primo minuto di Adjapong che ad Arezzo si era reso protagonista in negativo sul fallo da rigore col quale poi i toscani erano riusciti a trovare l’1-1. Vis Pesaro-Ascoli sarà diretta da Luca De Angeli della sezione di Milano. Il fischietto lombardo potrà vantare l’ausilio degli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Carmine De Vito di Napoli. Quarto uomo ufficiale Giovanni Matteo di Sala Consilina. Ad oggi le strade del Picchio e di De Angeli non si sono mai incontrate, mentre sono due i precedenti fatti registrare con la Vis Pesaro. In entrambe le circostanze la gara è poi alla fine terminata con la parità.

Massimiliano Mariotti