Si cerca di chiudere con Gagliolo. Ascoli, in attacco si punta su Inglese

L’Ascoli prova a chiudere per l’arrivo del centrale difensivo Gagliolo dall’Aek Larnaca e punta apertamente su Inglese, attaccante importante per la serie B che è stato escluso dal progetto tecnico del Parma. La giornata di ieri ha detto questo sul fronte mercato dove il direttore sportivo sta lavorando alacremente per consentire all’organico di irrobustirsi adeguatamente in vista del decisivo girone di ritorno che si aprirà domenica a Parma. La pista che porta all’ingresso del centrale 33enne è particolarmente calda e nelle prossime ore il Picchio proverà a stringere il cerchio. Qui si sta lavorando per un trasferimento a titolo definitivo dal club cipriota col quale il giocatore attualmente ha un vincolo contrattuale fino al 2025. Essendo un trasferimento di carattere internazionale però ci sarà bisogno di un pochino di tempo in più a causa dei tempi necessari per completare l’intera questione. I contatti tra le parti sono estremamente vivi e continueranno ad esserlo anche nella giornata odierna. Proprio il reparto difensivo continua ad essere la vera priorità dell’Ascoli in questa finestra di mercato. Il profilo di Gagliolo consentirà di puntellare e rinforzare quello che nella prima parte del campionato è stato il tallone d’Achille dei bianconeri.

Si tratta di un giocatore che Castori conosce bene per averlo già allenato dal 2014 al 2017 nel corso della sua esperienza al Carpi e poi a Salerno in massima serie per qualche mese. Il suo arrivo non escluderà quello di Mantovani dalla Ternana per il quale bisognerà attendere ancora. Il 27enne romano ha già dato il suo ok alla destinazione bianconera e continua a non allenarsi insieme al resto della squadra guidata dall’ex Breda. Quello che invece si sta cercando di risolvere è il discorso con il club umbro che proverà a non rendere agevole la sua cessione in favore di una diretta concorrente per la salvezza. In attacco invece il nuovo obiettivo risponde al nome di Inglese.

La sua avventura al Parma è ormai praticamente finita da alcuni mesi. Il centravanti dopo essere stato messo all’angolo dai ducali, prossimi avversari del Picchio, si prepara a ripartire con una una nuova maglia. Il club di corso Vittorio Emanuele sta cercando di battere la concorrenza e regalare a Castori un profilo importante per la categoria. Nel ko incassato al Del Duca col Parma per 3-1 lo stesso Inglese si esibì in un gol spettacolare nell’incontro del 17 settembre 2022. Il curriculum del 32enne parla da solo con una grande esperienza maturata sia in A che in B. L’altro profilo che resta sul taccuino dell’Ascoli resta sempre quello di Pettinari, ma il suo eventuale arrivo sotto le cento torri sarebbe tutt’altro che imminente.

Dopo Valzania ecco quindi che il Picchio è pronto ad assestare altri due colpi importanti.

Massimiliano Mariotti