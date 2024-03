Sicurezza. Trasferta vietata ai tifosi veneti

Niente trasferta per i tifosi del Venezia. Il 7 aprile avrebbe visto i veneti di scena al Del Duca ma sarà disputato senza la presenza della tifoseria ospite. Ad emettere la decisione è stato il Prefetto di Ascoli. La tifoseria veneta alla resa dei conti pagherà a caro prezzo i disordini avvenuti fuori dal Penzo in occasione del match disputato tra Venezia e Bari. Incontro andato in scena lo scorso 10 marzo e che sul campo aveva visto la contesa terminare in favore dei leoni alati col risultato finale di 3-1. Fuori dallo stadio prima del match si erano fatti registrare degli scontri che avevano visto tre agenti finire all’ospedale. A seguire la Questura optò per ben 18 Daspo: 9 nei confronti di ultrà baresi, 8 per quelli lagunari e uno nei confronti di un olandese.