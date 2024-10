Silipo è l’unico che prova a verticalizzare la manovra. Gagliolo e Quaranta in difficoltà, in ombra Corazza Analisi delle prestazioni dei giocatori e dell'allenatore nella partita, con voti e commenti dettagliati. Il pareggio del Livieri e la prestazione di Bando in evidenza, ma critiche alla difesa e alla gestione tattica. Arbitraggio valutato.