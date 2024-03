Solidarietà. Delegazione del Picchio in visita nella sede dell’Anffas

Una visita speciale per uno scambio di auguri e di doni pasquali. Dopo alcuni degli esponenti del club bianconero che si erano recati nel reparto di Pediatria del Mazzoni, una piccola rappresentanza dell’Ascoli Calcio ieri mattina ha fatto visita all’associazione di volontariato Anffas (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) di Ascoli per il classico scambio di auguri in vista della prossima Pasqua. Gli attaccanti Ilija Nestorovski e Simone D’Uffizi, accompagnati da Valeria Lolli e Marco Sabatucci dell’area comunicazione e da Leonardo Fontana dell’area marketing, si sono intrattenuti con le persone con disabilità, alle quali hanno consegnato le maglie dell’Ascoli Calcio. "È un piacere rinsaldare il rapporto con questa associazione, punto di riferimento in città per tante famiglie con persone affette da disabilità intellettiva – ha dichiara il direttore generale Domenico Verdone –. Ogni volta che facciamo visita agli associati dell’Anffas ne usciamo sempre molto arricchiti e con la consapevolezza che la felicità è data dall’apprezzare la semplicità di un sorriso, di un gesto, di un abbraccio. La spontaneità e l’autenticità di questi ragazzi sono per noi fonte di grande forza". Grande entusiasmo degli associati, nonché tifosi – alcuni assidui frequentatori dello stadio – che hanno potuto trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei propri beniamini. Nestorovski e D’Uffizi hanno firmato autografi e consegnato uova di cioccolato, poi aperte assieme ai ragazzi dell’Anffas. Prima di salutare i presenti, società e calciatori hanno fatto visita al laboratorio di ceramica, nel quale i ragazzi lavorano la creta due volte a settimana, realizzando splendidi oggetti di ceramica. Al termine della visita di questa mattina, Ascoli Calcio e Anffas si sono salutati con la promessa di rivedersi presto al Picchio Village in occasione di un allenamento della squadra.