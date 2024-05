Spezia, D’Angelo:: "Traguardo vicino, ma va guadagnato"

Nella spietata lotta per salvarsi chi è riuscito a fare lo scatto giusto nel momento ideale è stato lo Spezia guidato da D’Angelo che, grazie al successo ottenuto proprio a spese del Palermo per 1-0, si è portato a tre lunghezze di vantaggio sul terzetto composto da Bari, Ascoli e Ternana. Tutte appaiate a quota 37 punti. "Sono contento che la gente apprezzi il nostro lavoro – commenta il tecnico dei liguri –, il pubblico ci ha aiutato molto e non solo nell’ultima partita. Ma abbiamo ancora due partite da giocare. Il traguardo è lì, ad un passo, però dobbiamo ancora guadagnarcelo". Nel prossimo appuntamento in programma lo Spezia sarà di scena nella tana di un Cosenza che in questo momento sembra mostrare uno stato di forma impressionante. "È vero che in vista della prossima partita molto vicina avremo dei giocatori stanchi – prosegue - perché hanno giocato sempre e dovremo fare dei cambiamenti. Contro il Palermo abbiamo rubato tante volte la palla, abbiamo segnato con Di Serio e siamo andati altre volte vicino al gol. La squadra sta facendo bene".