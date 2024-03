Spezia, Jagiello: : "Pronti a fare una grande partita"

Lo Spezia affila le armi in vista del primo di due scontri consecutivi in casa da sfruttare appieno per lanciare la risalita della classifica. Il confronto del Picco contro l’Ascoli sarà estremamente decisivo anche per i liguri che non vogliono assolutamente lasciarsi sfuggire i tre punti. "Sono sicuro che contro l’Ascoli faremo una grande partita – commenta il centrocampista Jagiello -, siamo pronti a lottare tutti insieme per vincere. Avvertiamo l’importanza dell’evento, la tensione è inevitabile. Alla ripresa degli allenamenti la squadra era già concentrata sulla partita: faremo di tutto per vincere. Penso che saranno importanti sia l’aspetto mentale che quello tecnico. Se entreremo in campo omettendo le nostre qualità non riusciremo a vincere perché non potremo fare affidamento solo sulla corsa. Sarà necessario aggiungere anche le nostre doti tecniche. Sulla scorta di ciò che abbiamo messo in mostra nelle ultime partite, sono certo che avremo un approccio alla gara senza paure o ansie".