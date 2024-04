Squadra al lavoro. Biglietti in vendita per il Liberati

Carrera e i suoi uomini si preparano alla finalissima di sabato al Liberati (avvio alle 14) che potrà dire se l’Ascoli sarà ancora in grado di poter sperare o meno nella salvezza. Nel ritiro deciso dal patron Massimo Pulcinelli dopo il pareggio interno col Modena (0-0) è proseguita la preparazione dei bianconeri in vista del delicato scontro con la Ternana dell’ex Breda. Il tecnico del Picchio nei giorni che dividono dal duello cruciale dovrà in primis cercare di ricaricare le batterie del gruppo soprattutto sotto il profilo della tenuta atletica che, dopo l’esonero di Castori e l’avvicendamento in panchina, hanno visto un inspiegabile crollo negli ultimi incontri disputati. Sul campo infatti con il nuovo timoniere sono letteralmente spariti corsa, aggressione, pressing alto. Tutti ingredienti che invece aveva permesso alla squadra di risollevarsi nella prima parte del girone di ritorno. In secondo luogo si dovranno pensare determinate soluzioni di gioco volte a liberare gli attaccanti e portare più uomini possibili in area avversaria. Solo così sarà possibile rompere un digiuno preoccupante in termini realizzativi che vede i bianconeri incapaci di fare gol dall’amara gara persa a La Spezia (2-1). Nessun elemento squalificato nella lista dei giocatori fermati dal Giudice sportivo.

Dopo il match col Modena a restare in diffida sono sempre Bellusci, Botteghin, Nestorovski e Rodriguez. Ammenda di 2mila euro invece nei confronti del club di costo Vittorio per il lancio di due petardi. Ieri pomeriggio si è aperta la controversa prevendita dei tagliandi per la sfida di sabato. Il Picchio dovrà certamente osare molto di più, data anche l’emergenza che la Ternana sarà costretta a fronteggiare dietro. Qui, oltre al portiere Iannarilli, saranno assenti per infortunio i due centrali difensivi Sgarbi e Capuano. Da valutare invece le condizioni di Sorensen che potrebbe tornare a disposizione dopo quasi 4 settimane dall’ultima apparizione. Come già annunciato nel settore ospiti del Liberati potranno essere presenti soltanto i residenti nella regione Marche in possesso della tessera del tifoso in data antecedente al 17 aprile. Una restrizione imposta dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive al quale la società bianconera non è riuscita ad opporsi. I biglietti potranno essere acquistati online e nei punti vendita abilitati del circuito Vivaticket fino alle ore 19 di venerdì.

mas.mar.