Squadra al lavoro, rifinitura decisiva per Botteghin

L’Ascoli guidato da Carrera ieri ha proseguito la preparazione al Picchio Village dopo la seduta svolta a porte chiuse al Del Duca nella giornata di mercoledì. Il tecnico dei bianconeri stamattina quando, il gruppo si ritroverà di nuovo allo stadio per svolgere la consueta rifinitura, potrà riuscire a capire se Botteghin potrà tornare ad essere inserito nella lista degli elementi arruolabili. Negli ultimi giorni il brasiliano ha fatto registrare un miglioramento delle proprie condizioni fisiche e la sensazione è che il giocatore possa riuscire ad essere presente almeno in panchina. Al centro del terzetto difensivo ci sarà il rientro di Bellusci dopo il turno di stop che lo aveva visto restare out a Cittadella. In casa Modena invece Bisoli ha dovuto fare i conti con i problemi del centrocampista Duca. Resta da valutare il portiere Seculin, alle prese con un fastidio alla schiena. Non ci saranno infine gli infortunati Gerli, Ponsi, Guarino e Gargiulo.