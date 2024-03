Stop Primavera, in campo vanno le altre del vivaio

Le formazioni del settore giovanile del Picchio si preparano a questo nuovo caldissimo fine settimana. Tante le gare in programma che domani vedranno ancora impegnate sul campo le varie squadre del vivaio bianconero. La Primavera di Ledesma rispetterà un turno di riposo dopo l’ultima gara andata in scena in casa della capolista Cesena. Match che aveva visto l’Ascoli riuscire a portare via un punto nella tana dei romagnoli (2-2). I bianconeri riprenderanno il cammino sabato 30 marzo al Picchio Village nell’incontro programmato contro la Ternana. Questa l’attuale classifica del girone b del campionato Primavera 2: Cesena 56 punti, Benevento 50, Pisa 40, Napoli 37, Virtus Entella 36, Ascoli 34, Perugia e Palermo 33, Ternana 31, Bari 30, Spezia e Cosenza 27, Salernitana 24, Pescara 18, Monopoli 16, Crotone 14.

L’under 17 di Gigi Giorgi invece domani, con inizio previsto alle 11, ospiterà in casa il Palermo dopo il recente successo strappato in trasferta a Bari (1-2). L’attuale classifica del girone c del campionato under 17 è la seguente: Fiorentina 55 punti, Empoli 46, Roma 43, Lazio 31, Frosinone e Palermo 30, Salernitana 26, Bari 25, Catanzaro e Lecce 18, Ascoli e Cosenza 13, Ternana 12. Incontri lontano dalle mura amiche per under 16 e 15, rispettivamente impegnati contro i pari età del Bari. I primi, guidati da mister Monaco, scenderanno in campo domani alle 13.30 al campo sportivo Antonucci di Bitetto. Qualche ora prima sarà la volta dei ragazzi di Cusimano, il cui impegno prenderà avvio alle 11.30 sul medesimo impianto. La classifica del girone c under 16 ad oggi recita così: Empoli 50 punti, Roma 40, Lazio 35, Lecce 32, Frosinone 31, Fiorentina e Ternana 29, Ascoli e Palermo 26, Salernitana 23, Bari 19, Cosenza 13, Catanzaro 12. Questa invece la graduatoria provvisoria del girone c under 15: Fiorentina, Roma ed Empoli 48, Palermo 41, Lazio 34, Ternana 26, Frosinone 24, Lecce e Ascoli 23, Bari 20, Salernitana 17, Cosenza 11, Catanzaro 7. Infine chiuderà il quadro domenicale la formazione under 14 di Bonfiglio che sarà chiamata a sfidare la Roma nell’appuntamento finale del proprio campionato di appartenenza. Il match che prenderà avvio alle 14.30 costituirà la 18esima ed ultima giornata del girone 6 del campionato Pro.