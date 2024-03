Tanco, Spezia:: "C’è pressione ma guai ad avere paura"

In casa Spezia a parlare della ripresa del cammino nello scontro fratricida con l’Ascoli di Pasquetta (lunedì primo aprile alle 15 al Picco) è stato il difensore argentino Gregorio Tanco. "La partita con l’Ascoli è molto importante – commenta –, una vittoria sarebbe molto bella per salire in classifica. Un po’ di pressione ce l’abbiamo quando vediamo la posizione in classifica, ma continuando ad allenarci ogni giorno e non dobbiamo avere paura perché la nostra squadra è molto forte. C’è grande fiducia. E poi sì, lo Spezia si salverà. Mi sto inserendo bene nel calcio italiano. Fin dal primo giorno la società, l’allenatore e i miei compagni mi hanno fatto sentire come uno di loro. Lo Spezia è una società da serie A, sono molto organizzati. I nome presenti in rosa sono tutti fortissimi. C’è un livello molto alto dal punto di vista tecnico degli elementi presenti. chiaramente alcuni hanno più qualità di altri. Posso citare Falcinelli, Verde, Esposito, Jagiello. Sono nomi che hanno grandi capacità".