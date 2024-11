Tante assenze,. Taurino cambia il suo Gubbio

Il Gubbio si prepara ad affrontare un match particolarmente complicato in un Del Duca che offrirà ai bianconeri una ghiotta chance per tornare a centrare i tre punti. L’obiettivo principale degli uomini guidati da Di Carlo resta quello di provare a spezzare quella maledizione che non vede il Picchio vincere da ben 11 giornate. In casa rossoblù a parlare in vista del delicato confronto con l’Ascoli è stato il presidente Sauro Notari. "I problemi che stiamo attraversando sono sotto gli occhi di tutti – ha ammesso il numero uno degli eugubini –, speriamo di capire il prima possibile le cause di così tanti infortuni. La nostra squadra non ha molti ricambi e di conseguenza dobbiamo andare avanti con quello che abbiamo. Puntiamo a fare più punti possibili nelle gare prima della sosta natalizia per poi ripartire con l’organico quasi al completo. Siamo reduci da tre anni positivi e vorremmo ripeterci anche in questa stagione. Non voglio illudere nessuno ma sicuramente nel mercato di gennaio andremo ad operare al meglio delle nostre possibilità. Servirà una benedetta punta e poi vedremo il resto, sempre in relazione a quello che sarà il quadro complessivo degli infortunati".

Nel lavoro settimanale programmato per il match di domenica (avvio alle 19.30) il tecnico degli umbri Taurino ha deciso di rivedere il collaudato 3-5-2 per affidarsi ad un inedito 4-4-1-1. Lungo l’out di sinistra ad agire sarà il cursore laterale Stramaccioni. "Ad Ascoli ci aspetta una partita difficile – commenta il terzino –, non dovremo cadere di nuovo in una sconfitta in trasferta. Occorre trovare continuità dopo il successo interno. Lo stadio Del Duca è sempre stimolante. Sarà una bella partita serale". Come già specificato nel Gubbio saranno numerose le defezioni. Davanti al portiere Venturi il tecnico rossoblù sta sviluppando un quartetto difensivo che vedrebbe in azione la coppia di centrali composta da Pirrello e Signorini con D’Avino e Stramaccioni sulle due corsie. A centrocampo Rosaia ci sarà nonostante i fastidi degli ultimi giorni. Al suo fianco Iaccarino, mentre Zallu e Corsinelli agiranno rispettivamente a destra e sinistra. Dietro al terminale offensivo Fossati ci sarà Maisto.

mas.mar.