Ternana e Bari si giocano la salvezza. Giovedì l’andata

Poteva esserci l’Ascoli a disputare il doppio scontro playout e invece a giocarsi la permanenza in B saranno Ternana e Bari. Le due contendenti si stanno già preparando ad affrontare la gara d’andata che andrà in scena giovedì sera alla 20.30 al San Nicola. I biancorossi potranno ancora contare in panchina sulla presenza del tecnico Giampaolo, la cui deroga per allenare in B sarebbe terminata dopo l’ultima giornaa di campionato. L’allarme sarebbe subito rientrato data la richiesta accordata dalla Lega di estendere la deroga prevista. Grazie al timoniere promosso dalla Primavera i pugliesi erano riusciti a trovare nelle ultime settimane quei punti necessari per assicurarsi la possibilità di tentare quest’ultima chance. Il ritorno invece si giocherà al Liberati di Terni il giovedì successivo (30 maggio) sempre con fischio d’inizio previsto allo stesso orario. In caso di doppio pareggio saranno gli umbri dell’ex Breda a prevalere in virtù della miglior posizione di classifica.