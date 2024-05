Ternana e Bari stasera si giocano la salvezza in B

Duello finale tra Ternana e Bari per decretare chi sarà l’ultima delle squadre retrocesse in C. Stasera al Liberati (ore 20.30) le due contendenti si giocheranno la vita nell’ultimissima chiamata a disposizione. "Il carico emotivo è tanto però c’è da giocare questa partita nel migliore dei modi – commenta Breda alla vigilia –. L’attenzione è tutta là, nell’avere più piani in campo perché alla fine l’energia che abbiamo bisognerà indirizzarla dove vogliamo noi e cercare di essere il più pronti possibile in una gara che vale una stagione. Mentre in un playoff in ogni caso mantieni la categoria, questa ha un peso specifico certamente importantissimo e vitale. Credo che sia molto più importante concentrarsi su quello che possiamo trovare, poi il dopo lo vedremo. Dobbiamo essere in grado di gestire eventuali episodi. Se abbiamo una gestione comune di cosa fare in campo ciò potrà sicuramente aiutare. Per me è la prima volta che gioco un playout. Sarà il campo a decretare il verdetto".