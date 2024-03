Ternana, Pereiro: : "L’Ascoli ha vinto, c’è una lotta serrata"

Nella spietata lotta per salvarsi l’Ascoli di Carrera dovrà sgomitare anche con la Ternana dell’ex Breda. Gli umbri nell’ultimo turno disputato sono riusciti a mettere ko il Cosenza di Viali (1-0). A commentare il momento delle Fere è stato il rossoverde Pereiro. "Era come una finale per noi – spiega il 28enne -, dovevamo vincere e ce l’abbiamo fatta. Il compito era difficile. Il mio gol ci ha sbloccati. Qui a Terni ho trovato un bell’ambiente e un gruppo giovane che ha voglia di apprendere e migliorare. Stiamo giocando sempre meglio da quando sono arrivato. Ci metto un po’ d’esperienza anche fuori dal campo, tutta la squadra vuole salvarsi. Siamo uniti e cerchiamo di costruire assieme l’obiettivo. Per uscire dalla bassa classifica dobbiamo fare punti, come abbiamo fatto sabato scorso. Conosco solo questo tipo di soluzione. Anche l’Ascoli ha vinto e c’è una lotta serrata con più squadre coinvolte". I bianconeri saranno di scena al Liberati sabato 27 aprile con avvio alle 14.