Test al Picco per lo Spezia: tanti tifosi presenti

Lo Spezia chiama a raccolta i propri tifosi in vista del delicatissimo scontro con l’Ascoli del primo aprile (avvio alle ore 15). Ieri pomeriggio D’Angelo e i suoi uomini hanno sostenuto un test a porte aperte allo stadio Picco contro la formazione Primavera di mister Vecchio. A fare da contorno alla seduta andata in scena è stata una bella presenza di sostenitori liguri che in questo momento decisivo della stagione hanno fatto sentire alla squadra tutto il proprio calore. Giovedì il secondo portiere Crespi si è sottoposto ad un intervento a Milano a seguito della lesione al tallone d’Achille della gamba destra riportata. Prosegue invece il lavoro differenziato del promettente centrocampista Kouda che dovrebbe riuscire ad essere arruolabile contro il Picchio. All’inizio della prossima settimana tornerà a lavorare col resto del gruppo il polacco Reca che nei giorni scorsi era tornato nel suo paese per effettuare alcuni controlli medici. Ancora assenti i nazionali Nagy, Hristov, Cipot ed Esposito.