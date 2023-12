Torna Falzerano, mediana folta per il Picchio

Il lavoro dei bianconeri al Picchio Village ieri è proseguito regolarmente con una seduta al mattino che ha visto gli uomini di Castori impegnati in un circuito di forza e una serie di partite a campo ridotto. In vista della delicatissima sfida di Pisa, altro scontro fondamentale (sabato ore 16.15 all’Arena Garibaldi) per continuare l’opera di risalita della classifica, il tecnico dell’Ascoli probabilmente potrà recuperare un elemento utile come Falzerano. Dopo tre settimane di stop, causa un problema muscolare, il 32enne si prepara all’atteso e gradito rientro.Soprattutto considerando che mancheranno due tasselli importanti come Bellusci e Di Tacchio. Il Giudice sportivo ha squalificato entrambi per un turno dopo la quinta ammonizione incassata da tutti e due nel corso del match vinto sabato scorso contro il Catanzaro (1-0). Il forfait più pesante sarà quello del centrale difensivo che costringerà Castori ad adattare nuovamente Adjapong al fianco destro di Botteghin all’interno del terzetto difensivo. Ad entrare in diffida invece è stato Giovane, mentre la società è stata multata di 3mila euro per "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, un fumogeno". Ammenda di 1.500 euro (oltre all’inevitabile ammonizione) anche per il terzino sinistro Falasco, reo di aver simulato di essere stato atterrato in area di rigore avversaria. Alla luce delle ulteriori defezioni il timoniere del Picchio ha aperto i casting per la cabina di regia dove il candidato principale a rimpiazzare Di Tacchio è Gnahoré. Il vero rebus è l’utilizzo o meno del trequartista. L’Ascoli potrebbe riproporre una folta linea mediana a 5 con il consueto tandem d’attacco composto da Mendes e Rodriguez.

Al lavoro anche il Pisa che sarà chiamato a dimenticare le due sconfitte esterne di fila con Catanzaro (2-0) e Palermo (3-2). La posizione di Aquilani non è in discussione, ma qualora con l’Ascoli non dovesse arrivare la vittoria, le cose potrebbero precipitare. I toscani dovranno fare a meno dello squalificato Marin e degli infortunati Jureskin, Clabresi, Tramoni, Touré e Torregrossa. Restano in dubbio Barberis e Beruatto.

mas.mar.