Torna il Mantova dopo 14 anni, Piccoli:: "Siamo solo all’inizio"

Inizia già a prendere forma il prossimo campionato di serie B che, dopo la promozione ottenuta dal Cesena, ha visto anche il Mantova staccare il pass per l’atteso ritorno in cadetteria dopo ben 14 anni dall’ultima partecipazione. "Sono state 24 ore di grande festa – ha commentato il patron Filippo Piccoli -. Ora rilassiamoci qualche giorno ancora, poi ci sarà da mettersi all’opera e iniziare a lavorare per il futuro. Ce ne sarà sicuramente bisogno. Le basi ci sono. Quella di quest’anno è stata una tappa importante di un percorso ed è stata realizzata anche prima rispetto a quelli che erano i programmi stabiliti. La strada prosegue, ma la serie B è un nuovo punto di partenza. Non di arrivo. Faccio fatica a immaginare il Mantova del prossimo anno senza mister Possanzini. Le parole del mister sono una conferma importante. Nei prossimi giorni incontrerò il direttore, gli esporrò il programma che ho in testa per i prossimi tre anni e nutro la speranza che il tecnico si convinca definitivamente che il progetto deve andare avanti. Siamo soltanto all’inizio".