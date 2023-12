Torna l’idea della tribuna mobile. Ascoli, tanti ostacoli da superare

Come ogni anno ormai dal 2019, quando grazie anche all’inaugurazione della nuova Tribuna Mazzone venne smontato il settore in tubi innocenti davanti alla Curva Sud, anche stavolta si torna a parlare della Tribuna Mobile. Una soluzione che potrebbe riportare i supporters del Picchio nel loro vecchio settore a due passi dal campo, in una posizione che di certo agevolerebbe l’incitamento ad uno spirito più combattivo del nuovo Ascoli di mister Fabrizio Castori. Un’idea che viene riproposta ciclicamente, anche se le condizioni che c’erano fino a quattro anni fa ora non esistono più. La vecchia Curva Mobile era stata posizionata su quella che una volta era la vecchia pista di atletica leggera, ma dietro c’era ancora la Curva Sud Rozzi in cemento armato con i suoi ingressi e soprattutto c’erano i bagni, le uscite di sicurezza, i tornelli e non c’erano i calcinacci dell’area cantiere, pericolosi residui della demolizione. La ‘scarpata’ con sassi e pezzi di cemento armato coperta con i teloni pubblicitari, è ancora considerata un pericolo. La soluzione per gli accessi, potrebbero però essere quella di utilizzare i tornelli dei Distinti Sud e si potrebbero sistemare dei bagni chimici dietro il nuovo settore. Insomma con un po’ di buona volontà e qualcuno che si prenda poi la responsabilità di garantire la sicurezza, la Curva Sud Mobile potrebbe tornare prepotentemente di attualità. Merito di alcuni supporters della tifoseria organizzata che hanno coinvolto imprenditori ascolani pronti a caricarsi le spese del noleggio della struttura, del montaggio e dell’organizzazione logistica del nuovo settore, per un totale di circa 80.000 euro. Una curva da 3.000 posti a sedere simile a quella che sei anni fa aveva portato gli ultras praticamente alle spalle del portiere per quasi due intere stagioni calcistiche. I tifosi chiedono che si faccia il possibile per avere il nuovo settore agibile in occasione della prima gara del girone di ritorno, domenica 21 gennaio, 2024, quando allo stadio Del Duca arriverà il Bari. Considerato quello che accadde lo scorso anno con i tifosi pugliesi che acquistarono tutti i biglietti del settore ospiti, più quelli di mezza Tribuna Mazzone rischiando di provocare anche diversi disordini, non sarebbe male far migrare tutta la tifoseria biancorossa in Curva Nord e lasciare la nuova Curva Sud agli ultras dell’Ascoli, mantenendo i Distinti Nord-Est come settore ‘cuscinetto’ con la tifoseria in Tribuna Mazzone. Anche per risolvere i tanti problemi di ordine pubblico. Dipenderà dalla decisione dell’Amministrazione Comunale, che si è comunque già detta pronta a valutare il progetto e, soprattutto, dipenderà dalla Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo che si riunirà in settimana per prendere in considerazione le soluzioni proposte per garantire la sicurezza di tutti.

Valerio Rosa