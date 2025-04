Torres pronta per Ascoli: Greco punta alla vittoria per difendere il terzo posto

"Andremo ad Ascoli per vincere e difendere il terzo posto". Il tecnico Alfonso Greco e la sua Torres non si nascondono. A poche ore dal match di domani il timoniere rossoblù ha voluto ufficialmente lanciare il guanto di sfida ad un Picchio chiamato a tirare fuori quel qualcosa in più per ottenere la matematica salvezza. "Affronteremo una squadra costruita per altri obiettivi con giocatori di esperienza e qualità – sostiene l’allenatore dei sardi –, basta guardare i profili che hanno in attacco. Noi vogliamo mantenere il terzo posto e andremo là per vincere. Servirà però una prestazione importante. Non siamo stanchi in generale, basta guardare la prova fatta con l’Entella. Contro la Spal non siamo stati brillanti, ma giocavamo contro una squadra che cercava anche un punto a tutti i costi. Potevamo fare di più sicuramente. Questa settimana tutti si sono allenati al massimo e sono certo che faremo una grande prova ad Ascoli". Tra gli elementi in dubbio la Torres, dopo aver recuperato Giorico, Idda e Mercadante, avrà a disposizione anche il difensore Fabriani. Niente da fare invece per Carboni che potrà rientrare in vista dei prossimi playoff. Nessun turnover in casa rossoblù. Greco manderà in campo fin dal principio il suo undici migliore. "Fabriani ha recuperato – prosegue –, anche se in questi casi non è necessario rischiarlo più di tanto. Liviero ha qualche problemino ad un ginocchio e vediamo se sarà a disposizione. Per il resto ho la squadra al completo. Vediamo se farò dei cambi in mezzo al campo. Non è escluso che ci siano nuovi esperimenti. Per Carboni navighiamo a vista. Ancora non si è allenato con la squadra e aspettiamo l’evoluzione. Vediamo se rientrerà ai playoff, sicuramente ad Ascoli non ci sarà". In attacco il sorvegliato speciale è Fischnaller, autore di 12 centri ma a digiuno dal 16 marzo. "Fischnaller in settimana va più forte degli altri – spiega –, non ho visto giocatori particolarmente stanchi. Vediamo poi se lavorare anche in proiezione dei playoff. Ma scelgo in base a come si allena la squadra in settimana. Non per partito preso. Io vedo come lavorano i vari Diakite, Nanni o Zamparo e sono sicuro che saranno importanti per il finale di questa squadra. Così come lo stesso Gigi Scotto".

mas.mar.