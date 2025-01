Tutti in nodi da sciogliere per il mister

Tecnico e squadra subito a lavoro per cercare di invertire la rotta già nel prossimo impegno interno col Carpi. I risultati dell’ultimo turno e l’attuale classifica impongono all’Ascoli di tornare immediatamente alla vittoria. L’acuto esterno del Pontedera in casa dell’Arezzo per 4-2 ha complicato ulteriormente le cose. I bianconeri si sono fatti risucchiare verso la zona playout che adesso è tornata a far sentire di nuovo il fiato sul collo con sole tre lunghezze di distanza. Il rebus principale da sciogliere per Cudini e il suo staff sarà innanzitutto la scelta del modulo col quale intraprendere un nuovo percorso. Nelle sue recenti esperienze l’allenatore si era affidato a due moduli quali il 4-3-3 e il 3-4-3. Impostazioni tattiche utilizzate proprio da Carrera col Picchio all’inizio della stagione. Ora in queste poche sedute che separeranno dal match col Carpi le valutazioni ruoteranno attorno alla possibilità di continuare secondo le recenti scelte che avevano visto i bianconeri schierati in campo da Di Carlo con un 4-3-1-2 oppure secondo un 4-2-3-1. Si continuano a valutare le condizioni del centravanti Forte, costretto a restare fuori nel corso nella gara persa 2-1 a Lucca per via di un problema fisico. Lo stesso discorso riguarderà il cursore laterale mancino Cozzoli, anche lui appiedato in infermeria. Su quella zona del campo Maurizii non è riuscito affatto a rimpiazzarlo. D’Amore invece, uno dei profili arrivati nel mercato invernale, non ha ancora avuto modo di confermare se l’operazione conclusa dal direttore sportivo Righi sia stata azzeccata o meno. L’incontro Ascoli-Carpi sarà diretto dall’arbitro Giuseppe Rispoli della sezione di Locri. Il fischietto potrà vantare l’ausilio degli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Andrea Manzini di Voghera. Quarto uomo ufficiale Davide Ammannati di Firenze. Non ci sono precedenti fatti registrare da Rispoli con l’Ascoli, mentre il Carpi lo ha già incrociato lo scorso ottobre nel math perso 1-0 contro la Pianese. Queste le altre designazioni di giornata: Gubbio-Arezzo (Nigro di Prato), Legnago Salus-Ternana (Ubaldi di Roma 1), Pescara-Virtus Entella (Allegretta di Molfetta), Pianese-Lucchese (Gavini di Aprilia), Pontedera-Pineto (Drigo di Portogruaro), Rimini-Perugia (Rinaldi di Bassano del Grappa), Spal-Milan Futuro (Restaldo di Ivrea), Sassari Torres-Sestri Levante (Iacobellis di Pisa), Vis Pesaro-Campobasso (Colaninno di Nola).

