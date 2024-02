Ufficializzato lo slovacco. David Duris

L’Ascoli è pronto per affrontare al meglio l’ultima giornata di mercato. Ieri è stato ufficializzato l’ingresso dell’attaccante slovacco David Duris in prestito con diritto di riscatto dallo Zilina. "Questa opportunità è venuta fuori all’ultimo e si è deciso tutto praticamente in poche ore – ha commentato il 24enne -. La vedo come una chance per mettermi in mostra agli occhi delle migliori squadre italiane. Era uno dei miei sogni giocare in Italia. Ecco perché quando è arrivata questa offerta, non ho avuto molto tempo per pensare, ma ha prevalso la voglia di provare qualcosa di nuovo. Solo con il passare del tempo vedremo se sarà la decisione giusta. Farò di tutto per avere successo nel nuovo club. Non dico addio definitivamente allo Zilina dove sono cresciuto. Questo sarà un prestito. Comunque vorrei ringraziare tutta la società, nominarli tutti per i miei 18 anni al club sarebbe molto lungo. Grazie per questa tappa importante della mia vita, durante la quale sono cresciuto e che mi ha permesso di arrivare anche in nazionale. Grazie Zilina!". Il direttore sportivo Marco Giannitti ieri sera ha raggiunto lo Sheraton hotel di Milano dove si svilupperà l’ultima serie di trattative di questa sessione invernale. L’obiettivo del Picchio in queste ore conclusive sarà tentare l’assalto al centrocampista Luperini della Ternana. Non sarà affatto facile dopo che il diesse Capozucca ha dichiarato il mercato degli umbri chiuso in entrata e in uscita. Inoltre il trasferimento del 29enne sarebbe il secondo che le Fere eventualmente andrebbero a concludere in favore di una diretta concorrente per la salvezza come l’Ascoli. Proprio nei giorni scorsi il club rossoverde era stato costretto a cedere controvoglia Mantovani. Qualora le cose stavolta non dovessero andare in porto per Luperini, Giannitti comunque non si farà sorprendere nell’andare a rilevare un altro centrocampista. Qui i nomi nel mirino rispondono a quelli di Karic (Benevento) e Hrustic (Hellas Verona). Sul primo nelle ultime ore avrebbe posato gli occhi anche il Lecco. I lombardi avrebbero messo nel mirino anche Quaranta, difensore dell’Ascoli che con l’arrivo di Gagliolo, Vaisanen e Mantovani si è vista ridotta drasticamente la possibilità di continuare a giocare. La giornata odierna ci permetterà di capire anche quale sarà la scelta del giocatore cresciuto nel vivaio del Picchio e poi arrivato in prima squadra. Occhio anche alle eventuali sorprese delle ore finali.

mas.mar.