Ultima chiamata Ascoli. Oggi vale una stagione

Ultimo ballo per l’Ascoli che oggi a Terni si giocherà praticamente tutto nella finalissima salvezza in programma alle 14 allo stadio Liberti al segnale di Ghersini della sezione di Genova. Di treni ne sono passati vari e a quattro gare dalla fine del campionato il tecnico Carrera e i suoi uomini non sono ancora riusciti a prendere quello giusto per rialzarsi e tornare a giocarsi le residue possibilità di restare in corsa per il mantenimento della categoria. I tre recenti, quanto scialbi, pareggi per 0-0 di fatto sono stati un anticipo di condanna che al cospetto della Ternana il Picchio proverà ad evitare dando un senso alle successive gare in programma. La scossa che la società voleva produrre con quell’avvicendamento che ha visto l’esonero di Castori e l’arrivo di Carrera non ha visto quel cambio di marcia che serviva per raddrizzare la nave. La settimana si è aperta con la scelta del patron Massimo Pulcinelli di portare squadra, staff tecnico e dirigenti a casa sua nel ritiro andato in scena nelle strutture del Mancini Park Hotel di Roma. Qui il numero uno di corso Vittorio ha voluto cogliere l’occasione anche per festeggiare il recente compleanno dell’allenatore giunto a spegnere 60 candeline. I momenti conviviali però ora sono stati messi definitivamente alle spalle per focalizzarsi solo ed esclusivamente su quanto accadrà all’interno del rettangolo verde.

A ciò si è aggiunta la notizia dell’offerta ufficiale avanzata nella serata di martedì dal gruppo Metalcoat per rilevare il club. Evenienza che in città ha in un certo modo squarciato l’opinione della piazza come un fulmine a ciel sereno. In attesa della risposta dell’imprenditore romano però ci sarà una partita importantissima da giocare. Un duello da dentro o fuori dove, a differenza delle ultime uscite, dovrà essere l’Ascoli a gettare il cuore l’ostacolo e osare maggiormente. La Ternana, momentaneamente avanti di 3 punti in classifica, potrà gestire la situazione con ben due risultati su tre a favore. Tanti gli ex in cerca di riscatto dopo i trascorsi del passato che a volte non si sono conclusi in maniera pacifica. A volersi togliere qualche sassolino infatti saranno l’ex tecnico Breda e il centravanti Dionisi. Nel giro di pochi mesi entrambi sono stati silurati dai vertici del Picchio. Tutto correrà sul campo in questo match sconsigliato ai deboli di cuore.

Massimiliano Mariotti