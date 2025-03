Ultime dal campo. Orellana: "Ascoli è un campo difficile"

Nel confronto di domenica (ore 15) che si consumerà al Del Duca la Vis Pesaro non potrà contare sul proprio tecnico Stellone, un ex della gara, che sarà comunque presente al fianco della squadra per assistere al match dalla tribuna dello stadio Del Duca. Il ricorso per lo sconto delle quattro giornate di squalifica rimediate nel corso della partita casalinga col Gubbio è stato respinto dalla Corte sportiva d’appello. In casa biancorossa comunque saranno tanti gli elementi recuperati. A partire da Vukovic e Coppola, tornati dalle rispettive nazionali, a quelli di Peixoto e Okoro che hanno scontato le rispettive squalifiche. Non è inoltre da escludere il rientro di Cannavò sulla fascia di sinistra. "La prossima gara ci vedrà di scena su un campo difficile come il Del Duca – ha commentato il trequartista Marcelo Orellana -, in una piazza importante. Poi penseremo al derby col Rimini. Sappiamo che i tifosi e la società tengono molto a questa sfida. Proveremo a portare a casa la vittoria senza accontentarci del pareggio".