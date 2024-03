Ultimi due match. Stabiliti gli orari di gara

La Lega B ha reso noti giorni ed orari relativi alle partite degli ultimi due turni della regular season che sta vedendo il Picchio impegnato in una complicata rincorsa per la salvezza. L’Ascoli sarà chiamato a scendere in campo contro il Palermo domenica 5 maggio alle 15. Una settimana dopo i bianconeri chiuderanno il proprio cammino in casa ospitando il Pisa in notturna nella gara di venerdì 10 con inizio alle 20.30. Intanto i bianconeri dopo la trasferta di La Spezia e il successivo appuntamento al Del Duca col Venezia proseguiranno il proprio cammino in casa del Cittadella nel confronto previsto al Tombolato sabato 13 aprile alle ore 14. A seguire sabato 20 ad Ascoli arriverà il Modena (inizio alle 14). Dopodiché l’Ascoli prima sfiderà in trasferta la Ternana (sabato 27 alle 14) per poi ospitare il Cosenza dell’ex Viali (mercoledì primo maggio alle 15).