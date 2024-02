Un nuovo ingresso nell’Ascoli. Spunta il socio Giuseppe Mancuso

Un nuovo socio per l’Ascoli Calcio. Da corso Vittorio Emanuele, nel silenzio più totale, non è stato annunciato alcun ingresso in società anche se in realtà il club bianconero negli ultimi mesi ha aperto le porte all’arrivo di Giuseppe Mancuso, titolare dell’azienda Cedibi Srl che attualmente detiene il 12% delle quote azionarie del Picchio con una partecipazione del valore complessivo di 120mila euro rispetto al capitale sociale del club di un milione. Nell’assemblea ordinaria degli azionisti avvenuta a Roma nel pomeriggio (alle ore 16) dello scorso 27 dicembre 2023 c’era anche il nuovo socio. Oltre a Mancuso, rappresentato nella circostanza da Donato Palmieri, chiaramente erano presenti anche il gruppo Ferinvest Italia Srl del patron Massimo Pulcinelli (39%), Distretti Ecologici Spa di Bernardino Passeri (20%), North Sixth Soccer Holding II Llc di Matt Rizzetta (19%), assente Rabona Srl (10%) di Maurizio e Stefano D’Alessandro. Nella circostanza si è provveduto a discutere l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2023 con una perdita d’esercizio di 6.608.481 euro e che Carlo Neri, in qualità di presidente del cda, ha proposto all’assemblea convocata di rinviare a nuovo con voto favorevole dei presenti ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies del codice civile. Proprio dai dati raccolti alla Camera di Commercio infatti è emersa soprattutto la novità legata alla rinnovata struttura societaria bianconera di cui gran parte dei tifosi e della piazza erano, ad oggi, completamente ignari. Il nuovo assetto infatti ha visto il patron Massimo Pulcinelli passare dal suo precedente 51% al 39%, probabilmente a seguito della cessione di una parte delle sue azioni, il suddetto 12%, alla Cedibi Srl.

I movimenti interni alla società in realtà erano già iniziati nel corso della stagione 2021-22, quando l’Ascoli aveva visto l’ingresso di Rizzetta con il 39% acquisito e la possibilità di esercitare un’opzione per ottenere la maggioranza delle quote passando all’eventuale 51. Riscatto di cui poi la North Sixth Group al termine della stagione non ha voluto usufruire cedendo un 12% alla Ferinvest Italia Srl di Pulcinelli e passando così all’attuale 19. Ad inizio del luglio 2022 poi gli americani avevano negoziato un nuovo accordo per restare ugualmente al fianco dell’Ascoli con una partnership di 3 anni che li avrebbe visti presenti come sponsor fino al termine della stagione 2024-25. A seguire il gruppo statunitense successivamente aveva optato per rilevare il 100% delle azioni del Campobasso nel dicembre 2022, club attualmente impegnato nel girone f del campionato di serie D. Al termine del match disputato con la Cremonese venerdì sera (0-0) vari tifosi al termine della gara aveva avuto dinanzi alla tribuna dello stadio Del Duca un confronto con il presidente Neri proprio per chiedere spiegazioni in merito.

Massimiliano Mariotti