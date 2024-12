Un nuovo look per lo stadio Curi di Perugia

Lo stadio Renato Curi è pronto a rifarsi il look. L’Ascoli farà visita al Perugia in occasione del match di lunedì 3 marzo (ore 20.30) con diretta su Rai Sport e in quella data i lavori previsti saranno già iniziati. È stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio relativo agli interventi programmati per rendere lo storico impianto maggiormente sicuro e moderno. I settori sui quali si interverrà inizialmente saranno quelli relativi alla gradinata est e alla curva nord. Il costo dell’opera è di 5,3 milioni di euro e prevede una serie di migliorie strutturali che includeranno una nuova copertura metallica nonché alcuni interventi di bonifica. In curva nord si procederà ad alcuni lavori strutturali tra cui il trattamento delle sedute, il rifacimento delle scale d’accesso, i rivestimenti metallici, l’aggiornamento dei servizi igienici nonché dei punti di ristoro e delle postazioni di soccorso. Le tempistiche dei lavori si stimano attorno ad un anno e mezzo.