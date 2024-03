Un solo precedente, il Picchio di Mazzone vinse 3-0 nel 1972

Il Lecco torna al Del Duca dopo il match datato 15 ottobre 1972. Storicamente resta soltanto uno il precedente fatto registrare in serie B tra il Picchio e il club lombardo che, al di là del suo attuale ruolo di fanalino di coda, arriverà sotto le cento torri per cercare di portare a casa quella vittoria di vitale importanza per riuscire a scuotersi dalla recente terribile scia. Nelle ultime 10 gare infatti i blucelesti si sono mostrati capaci di ottenere solo un punto. L’unico confronto disputato in casa dell’Ascoli parla della netta vittoria per 3-0 centrata dalla formazione allora guidata da Carletto Mazzone. Le cose si misero subito bene per i bianconeri che riuscirono a chiudere il primo tempo già avanti di due reti, grazie alla doppietta messa a segno da Bertarelli. Nel corso della ripresa poi ad arrotondare ulteriormente il risultato ci pensò l’indimenticato Campanini. Nell’attuale stagione, invece, il match d’andata si risolse per 2-0 con le reti di Nestorovski e Quaranta.