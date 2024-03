Vaisanen, specialista in salvezze: "Ascoli, faremo di tutto per riuscirci"

Chiamatelo esperto in salvezze difficili. L’Ascoli con l’arrivo di Sauli Väisänen, oltre a veder rinforzato il proprio pacchetto arretrato, ha trovato anche un elemento abituato a lottare in situazioni di classifica tutt’altro che agevoli. Nel corso della sua carriera il finlandese non è mai retrocesso. Il centrale difensivo ha colto l’occasione per raccontarsi ai microfoni della web tv ufficiale del Picchio. "Non sono mai retrocesso anche se tante volte ho lottato per la salvezza – ammette il bianconero –. La prima è stata in Finlandia, poi con la Spal in serie A. Successivamente col Crotone ci salvammo nelle ultime giornate e infine ciò è avvenuto anche nelle due recenti stagioni a Cosenza. Anche quest’anno finirò per non retrocedere. Prometto che faremo di tutto per riuscirci". La sosta per gli impegni delle nazionali sta permettendo a Carrera e ai suoi uomini di prepararsi adeguatamente alla complicata sfida salvezza che si consumerà a Pasquetta (lunedì primo aprile alle 15) al Picco di La Spezia. "Avremo tutto il tempo necessario per sistemare alcune cose – prosegue –. Il mister non ha avuto tanto tempo a disposizione e ora avremo modo per cercare di rispondere meglio alle sue richieste. Abbiamo la responsabilità di farlo nel miglior modo possibile. Stiamo lavorando tanto sulla tattica, ma la pausa ci permetterà di lavorare molto anche sulla parte fisica. Fuori casa avremo ancora una volta tanto sostegno, come avvenuto in trasferta con la Feralpisalò dove c’erano davvero tantissimi nostri tifosi. Li aspettiamo anche a La Spezia dove insieme, noi e loro, uniremo le forze". Il suo arrivo nel corso della sessione di mercato di gennaio ha permesso al Picchio di veder rinforzata una difesa che, nella prima parte del campionato, aveva spesso visto delle emergenze legate alle numerose assenze tra infortuni e squalifiche.

"Sono arrivato ad Ascoli da un paio di mesi e ho capito che il calcio è una componente importante per l’identità di questa città. Stiamo vivendo un momento che ci vede in lotta per la salvezza. Ottenerla sarebbe come raggiungere la nostra Champions League. Il mister è stato un difensore in passato e posso imparare tanto da lui. Nel corso della mia carriera anche nelle esperienze precedenti ho avuto la fortuna di avere altri ex giocatori come allenatori. Sicuramente posso ancora migliorarmi e apprendere dai loro consigli. L’esperienza in Danimarca non era andata bene, così quando è arrivata quest’offerta ho parlato con mia moglie e abbiamo subito capito che era una buona opportunità per tornare. Sei mesi prima avevo salutato l’Italia, poi in realtà ho cambiato idea. Non pensavo di poter tornare a giocare in questo paese. È stato bello firmare con l’Ascoli e tornare".

Massimiliano Mariotti