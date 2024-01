Valzania, prima convocazione contro il Parma

Castori e i suoi uomini ieri mattina hanno ripreso la preparazione al Picchio Village in vista del delicato scontro di Parma. Il gruppo è stato impegnato in una serie di partite a tema. Si avvicina l’ora della prima convocazione di Valzania che ha già iniziato ad allenarsi insieme ai suoi nuovi compagni e sotto le direttive dell’esperto allenatore. La presenza del 27enne consentirà di rinforzare un reparto mediano che, proprio in occasione del match con i ducali, potrà ritrovare anche Giovane dopo il turno di squalifica scontato. Nel frattempo i tifosi del Picchio si stanno già organizzando per essere ancora una volta al fianco della squadra nel corso della difficile gara del Tardini di domenica (avvio alle 16.15) che aprirà il girone di ritorno dell’Ascoli. La vendita è stata ufficialmente aperta lunedì mattina.

Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti è di 20 euro per la tariffa intero (diritti di prevendita compresi), mentre i biglietti potranno essere acquistati a 5 euro dagli under 14.

I sostenitori ascolani avranno tempo fino alle ore 19 di sabato per acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita abilitati e sulla piattaforma online del circuito Ticketone abilitati. Nel frattempo il club gialloblù ha provveduto a dare delle indicazioni per consentire alla tifoseria ospite di raggiungere agevolmente l’impianto.

Lo stadio Tardini, essendo inserito nel contesto urbano del centro storico del capoluogo emiliano, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private. La società Parma Calcio e il comune , al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto per le tifoserie ospiti hanno predisposto un servizio navetta che permetterà di giungere dall’uscita dell’autostrada direttamente all’ingresso del settore di riferimento in comodità e sicurezza. Percorrendo l’autostrada A1 e uscendo dal casello autostradale di Parma, immediatamente sulla destra si trova l’ampio parcheggio denominato ‘Scambiatore Nord’ sito in viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante Roadhouse).

In quest’area saranno predisposti pullman gratuiti riservati al trasporto dei tifosi bianconeri verso il Tardini. Il servizio, oltre ad essere gratuito, è garantito sia all’andata che al ritorno dopo la fine dell’incontro. La prevendita non è ancora decollata per i tifosi in arrivo da Ascoli. Nella giornata di ieri era stata appena superata la quota 50 biglietti. Nelle prossime ore sicuramente si attende un’impennata.