Valzer panchine con ex bianconeri protagonisti

Da un ex bianconero ad un altro. Clamoroso ribaltone quello che a Salerno potrebbe vedere il club granata affidarsi a Gaetano Fontana, dopo la decisione di Andrea Sottil di lasciare la guida della squadra a causa delle questioni societarie in atto e per le mancate rassicurazioni ricevute dal punto di vista tecnico. Il direttore sportivo dei campani Gianluca Petrachi ha già ben avviato un nuovo dialogo con l’attuale allenatore del Latina che proprio qualche settimana fa aveva rinnovato il suo vincolo contrattuale con i laziali. In queste ore Fontana sta lavorando con i vertici societari nerazzurri per trovare l’accordo che porterà alla risoluzione, dopodiché sarà libero di vincolarsi con la Salernitana. Si cercherà di chiudere la questione a breve, dato che per l’inizio del ritiro a Rivisondoli mancano soltanto pochi giorni. Percorso differente invece quello che potrebbe condurre Sottil verso Catanzaro, soprattutto dopo che le strade tra i calabresi e Vivarini si sono definitivamente separate.

Nelle ultime ore proprio il tecnico abruzzese ha voluto salutare la piazza dopo la stagione appena conclusa che ha visto lui e i suoi uomini tra i protagonisti della cadetteria. Tanto dall’arrivare a portare a casa un inatteso sesto posto con contestuale partecipazione a quei playoff che poi ha visto le Aquile eliminate nella doppia semifinale ad opera della Cremonese. "Popolo giallorosso, sento il dovere nel giorno in cui le nostre strade si sono definitamente separate, di portarvi i miei saluti e i miei ringraziamenti per tutto quello che assieme abbiamo condiviso – ha postato Vivarini sul proprio profilo Instagram –. Voglio dedicare il mio pensiero a tutti i tifosi dell’Us Catanzaro che hanno sempre sostenuto me e i miei ragazzi, durante tutto il meraviglioso percorso fatto assieme. Abbiamo lottato, voi sugli spalti e noi sul campo, per un unico obiettivo: portare il più in alto possibile i nostri meravigliosi colori. Abbiamo raggiunto primati impensabili e stracciato record che duravano da anni, grazie al vostro sostegno quotidiano, che abbiamo sempre avvertito e che non ci ha mai abbandonato. Siamo arrivati a coltivare dei sogni che, all’inizio, erano troppo belli anche solo per essere dei sogni. Abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo lottato, abbiamo vinto. Sono state due stagioni e mezzo piene di emozioni e di ricordi, che rimarranno per sempre nel mio cuore".

