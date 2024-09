Varone segna, Livieri para: sorriso Ascoli

ascoli

1

pianese

0

ASCOLI (3-4-3): Livieri, Menna, Curado, Gagliolo; Adjapong (dal 14’ s.t. Alagna), Varone, Bertini (dal 14’ s.t. Bando), Cozzoli; Tirelli (dal 27’ s.t. Campagna), Corazza (dal 44’ s.t. Caccavo), D’Uffizi (dal 1’ s.t. Marsura). Panchina: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Maiga Silvestri, Tavcar, Caucci, Gagliardi, Achik, Ciccanti. All. Carrera.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori (dal 35’ s.t. Sorrentino), Pacciardi, Chesti (dal 14’ s.t. Remy); Boccadamo, Proietto (dal 14’ s.t. Colombo), Simeoni (dal 35’ s.t. Odjer), Nicoli; Mastropietro, Falleni (dal 26’ s.t. Capanni); Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Da Pozzo, Reali S., Papini, Spinosa, Frey, Indragoli, Barbetti. All. Prosperi.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Marcatori: al 2’ p.t. Varone (A).

Note – 5.093 spettatori (2.473 abbonati, quota di 16.250 euro), incasso complessivo di 38.344 euro. Ammoniti D’Uffizi per l’Ascoli, Simeoni, Remy, Odjer per la Pianese. Tiri in porta 2-2. Tiri fuori 1-3. In fuorigioco 0-3. Angoli 5-3. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 6’.

L’Ascoli porta a casa i primi tre punti del campionato e apre il cammino interno con un successo che aiuta di certo ad aumentare l’autostima. Nella sfida inedita con la Pianese il Picchio vince 1-0 con la stoccata decisiva di Varone. Sugli spalti non c’è il solito clima data l’assenza della tifoseria organizzata, ma in campo i bianconeri sembrano non risentirne troppo.

Pronti, partenza, gol. La strada si fa subito in discesa per gli uomini di Carrera che trovano la rete al primo tentativo della contesa. Tutto parte dalla corsia mancina dove Cozzoli è bravo a districarsi al cospetto di Boccadamo. Il cursore laterale bianconero riesce a mettere una palla a rimorchio sul limite area che Varone spara al volo in porta senza pensarci due volte. La deviazione di Simeoni agevola il centrocampista mandando fuori tempo il proprio portiere. La Pianese fa fatica ad entrare nel match, soprattutto per merito dei bianconeri che sono bravi a sviluppare una manovra fluida soprattutto con gli esterni. I padroni di casa hanno addirittura l’occasione per raddoppiare con Corazza illuminato da Tirelli, ma sul più bello il centravanti viene anticipato da Pacciardi in corner. La risposta toscana si fa attendere intorno alla mezz’ora. Mignani impatta male di testa e il suo tentativo si spegne a lato dopo una buona percussione di Nicoli. Nel secondo tempo gli ospiti rientrano con maggior convinzione e Livieri compie un autentico miracolo su Mignani. L’Ascoli sembra accusare la fatica fisica e mentale così la Pianese prova a sfruttare il suo momento. La panchina del Picchio protesta per una trattenuta in area ai danni di Corazza. Dall’altro lato Livieri si immola di nuovo su Mignani. Nel finale l’Ascoli controlla e mette in cassaforte i primi tre punti.

Massimiliano Mariotti