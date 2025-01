Venerdì arbitra Manzo di Torre Annunziata: nessun precedente

Lucchese-Ascoli, sfida in programma venerdì sera allo stadio Porta Elisa di Lucca con avvio programmato alle 20.30, sarà diretta da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto campano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Sebastian Petrov di Roma 1 e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia. Quarto uomo ufficiale Vittorio Palma di Napoli. Nel corso della sua carriera Manzo non ha mai incrociato la strada del Picchio. Uno invece il precedente che vide i rossoneri vincere 2-1 in D contro la Lavagnese. Queste le altre designazioni del prossimo turno di campionato in programma: Arezzo-Pontedera (Gemelli di Messina), Campobasso-Gubbio (Turrini di Firenze), Carpi-Spal (Cerbasi di Arezzo), Milan Futuro-Rimini (Recchia di Brindisi), Perugia-Pescara (Mastrodomenico di Matera), Pineto-Torres (Marotta di Sapri), Sestri Levante-Legnago Salus (Andeng Tona Mbei di Cuneo), Ternana-Vis Pesaro (Vogliacco di Bari), Virtus Entella-Pianese (Gauzolino di Torino).