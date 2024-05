Venezia-Palermo,. Vanoli: "Dovremo essere bravi e umili"

Il Venezia di Vanoli si prepara alla semifinale di ritorno di playoff col Palermo. I veneti dopo il successo all’andata (0-1) in casa dei rosanero e la miglior posizione di classifica stasera (ore 20.30) proveranno a non farsi sfuggire l’accesso per lo scontro decisivo che metterà in palio l’ultimo pass per la serie A. "Stiamo tutti bene – commenta il tecnico Vanoli –, abbiamo recuperato velocemente dopo una grande prestazione e l’aspetto morale ed emotivo sicuramente ha aiutato. Sappiamo però che dovremo essere bravi ed umili ad entrare in campo con la voglia di vincere, non siamo mai stati una squadra con le qualità per difendere e mantenere un risultato quindi, con la spinta del nostro pubblico. Dobbiamo fare una grande prova per superare una squadra forte. Nei playoff c’è andata e ritorno. Le due gare sono completamente diverse, la prima era da non sbagliare a livello mentale e nell’organizzazione del gioco davanti. Sono convinto che tutti i miei giocatori, anche chi entrerà a gara in corso, daranno il 110%".