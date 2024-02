Vincono Spezia e Ternana: allarme rosso

La risposta delle dirette concorrenti per la salvezza purtroppo ieri ha prodotto brutte notizie. Nelle altre gare previste infatti è arrivata la vittoria sia per la Ternana che per lo Spezia. E questo in classifica ha visto l’Ascoli scivolare di nuovo in terz’ultima posizione. La formazione guidata dall’ex Breda è riuscita a passare sul difficile campo della Reggiana per 2-0 grazie alle marcature messe a segno da Sgarbi in apertura e Raimondo nel corso della ripresa. Contestualmente tra le mura amiche i liguri di D’Angelo hanno conquistato l’intera posta in palio approfittando del momento no del Cittadella (quinta sconfitta consecutiva) imponendosi per 4-2. In termini pratici questo si è tradotto nel sorpasso effettuato da entrambe, ora salite a quota 25 punti. Due lunghezze di vantaggio dal Picchio (23). Nel prossimo appuntamento in programma sabato prossimo in trasferta contro la Feralpisalò quindi gli uomini di Castori saranno chiamati a dover centrare per forza di cose la vittoria per due semplici motivi. Innanzitutto per rilanciare prepotentemente la propria opera di risalita in classifica. Poi per dare quella mazzata in grado di tagliare virtualmente fuori una concorrente come i lombardi dalla possibilità di sperare ancora nella salvezza diretta.

Intanto dopo il match pareggiato in casa contro la Cremonese (0-0) i bianconeri hanno sicuramente fatto registrare un passo avanti rispetto alle due recenti settimane dove invece erano arrivate altrettante sconfitte con Südtirol (1-2) e Catanzaro (3-2). A commentare la prova positiva della squadra è stato il patron Massimo Pulcinelli con il suo solito post via social: "Bravi ragazzi, grande prova e grande cuore. C’è mancato il gol". In effetti proprio davanti si è arrivati davvero ad un centimetro dalla possibilità di assestare il colpo letale. E in questo caso il Picchio non avrebbe rubato assolutamente nulla, anzi. La prima vera occasionissima quella capitata a Rodriguez a seguito di un pasticcio difensivo grigiorosso. Lo spagnolo ritrovatosi al limite da solo con la palla tra i piedi però anziché provare a puntare la porta o calciare si è poi soffiare via la sfera dopo un tocco di troppo. Nel finale invece la possibilità di andare in gol era capitata a Streng. Il finlandese è poi stato neutralizzato da Bianchetti dopo aver esitato un attimo di troppo. Tra le note positive invece il buon rientro di Mendes e la prestazione della linea difensiva tornata a mostrarsi solida dopo qualche sbandamento.

mas.mar.