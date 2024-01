Vivaio, il programma del prossimo weekend di gare

Le formazioni del settore giovanile si preparano a tornare in campo nei rispettivi campionati di appartenenza dopo la recente sosta per le festività natalizie. La Primavera sarà impegnata sabato pomeriggio alle 14.30 nella sfida in programma al Picchio Village contro il Napoli. I bianconeri ripartiranno dagli attuali 13 punti in classifica. Confronti interni anche per under 16 e 15 che se la vedranno contro le rispettive squadre avversarie dei pari età. I primi, allenati da Monaco saranno di scena domenica nel match con avvio previsto alle 13. A precederli saranno i ragazzi di Cusimano che alle 11 andranno in campo sempre contro i viola. La prima squadra femminile infine sarà impegnata nel confronto con l’Asd Sibillini United. Le ragazze terribili del Picchio giocheranno domenica alle ore 18 sul campo Santa Maria di Castel di Lama. Proprio l’Ascoli femminile guida il proprio girone nel campionato Eccellenza Marche dividendo il primo posto con la Sambenedettese.