Vivaio. Vincono under 17 e Primavera

La Primavera di Ledesma è riuscita a concquistare una preziosa vittoria nell’ultimo turno di campionato andato in scena. Qui i bianconeri hanno battuto in trasferta il Cosenza per 3-1. L’incontro andato in scena allo stadio Di Magro di Montalto Uffugo non si era proprio messo bene per l’Ascoli. A passare avanti infatti erano stati i rossoblù grazie alla rete trovata in avvio e propiziata dalla sfortunata autorete di Gaffuri. Immediata la risposta del Picchio, capace di rimettere subito il match in parità soltanto due minuti dopo con la marcatura di Bando. Nella ripresa ecco il sorpasso a firma di Tarantino. Negli istanti finali del confronto a calare il tris è poi stato sempre lo stesso Tarantino, autore di una doppietta personale. A sorridere sono stati anche gli under 17, anche loro bravi a centrare il successo per 3-1 al cospetto del Catanzaro. Qui a decidere sono state le reti ascolane messe a segno da De Witt (doppietta) e Calvaresi.