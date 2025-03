Zocchi, ds dei toscani:: "Bianconeri costruiti per altri obiettivi"

Il Pontedera si prepara a ricevere l’Ascoli con l’obiettivo di invertire il recente trend che ha visto i toscani conquistare soltanto un punto nelle ultime tre gare. A commentare che tipo di gara sarà è stato il direttore sportivo Moreno Zocchi. "Affronteremo una squadra costruita per altri obiettivi – commenta il diesse –. Nonostante le difficoltà iniziali, hanno giocatori importanti in rosa e giovani interessanti. Ora è tornato in panchina Di Carlo col suo vice Mezzanotti. Insieme avevano fatto bene nella seconda parte della scorsa stagione alla Spal. Sabato ci auguriamo di portare a casa qualcosa. Corazza è a secco da oltre tre mesi, ma è un attaccante che ha sempre segnato. Sono convinto che tornerà a sbloccarsi, magari da domenica. Loro verranno qui a vincere. Se ti chiami Ascoli devi sempre provare ad ottenere l’intera posta in palio. Come rosa la ritengo una delle 6/7 migliori del girone B. Noi dovremo assolutamente migliorare il trend casalingo. Abbiamo perso troppe gare tra le mura amiche".