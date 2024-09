Allarme Atalanta: terza sconfitta per i nerazzurri con 11 gol incassati

Terza sconfitta in cinque partite, come non capitava con Gasperini in panchina dal 2016, dal suo esordio sulla panchina nerazzurra. Sconfitta dolorosa per la classifica, perché la Dea in vantaggio alla fine del primo tempo era virtualmente quarta, a 9 punti, a due lunghezze dalla vetta, quando la gara sembrava in discesa dopo il vantaggio realizzato da Zappacosta e un dominio tattico che faceva presagire il raddoppio. E invece il gol a freddo del Como dopo soli 22 secondi ha ribaltato la partita come fosse una clessidra, con l’Atalanta di fatto uscita dalla gara per un quarto d’ora: tre gol subiti in appena dodici minuti, contro un avversario che si presentava da ultimo in classifica. Scivolone doloroso, figlio anche della stanchezza dei singoli: l’Atalanta era alla terza gara in nove giorni, all’ottava in quaranta giorni, ma al computo vanno aggiunte per quasi tutti i titolari nerazzurri anche due gare con le rispettive nazionali, per un totale di dieci partite da Ferragosto a oggi. Tante, forse troppe, anche se Gasp ha fatto un minimo turnover facendo esordire Kossounou, dando una maglia da titolare a Bellanova e a Pasalic,facendo rifiatare Hien, Ruggeri e per un’ora anche Lookman. Sconfitta figlia anche degli episodi, con una seconda rete subita su autogol, su un tiro centrale che spiazza il portiere dopo una deviazione di schiena di Kolasinac. Episodi girati storti, stanchezza, poi una grande parata di Audero a negare il 2-3 a Kossounou a mezz’ora dalla fine. Ma c’è una voce che deve far comunque riflettere: l’Atalanta ha incassato 11 gol nelle ultime quattro giornate di campionato. Una media di quasi tre gol incassati a partita tra Torino, Inter, Fiorentina e Como. E infatti sono arrivate tre sconfitte in queste quattro gare…