Alle 15 al Briamasco. Atalanta Under 23 incerottata sul campo del Trento. Modesto punta tutto sul baby bomber Vlahovic

CARAVAGGIO (Bergamo)Trasferta ad alto quoziente di difficoltà questo pomeriggio per l’Atalanta U23 impegnata alle 15 sul campo del Trento, nello stadio dove nel settembre 2023 alla seconda di campionato ha conquistato il suo storico primo punto tra i professionisti. Scontro al vertice tra i padroni di casa, sesti con 33 punti, e la baby Dea quarta con 36 punti. Trentini che vincendo nell’ultimo turno sul campo del Lecco hanno interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, bergamaschi che invece hanno frenato nell’ultimo turno casalingo pareggiando 0-0 contro il Novara, ma in trasferta, nell’ultima gara prima della sosta natalizia, avevano espugnato il campo dell’Alcione interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive lontano da casa. Mister Modesto come sempre deve fare i conti con una lunga serie di assenze: a Trento oggi mancheranno Bergonzi, Berto e Tornaghi in difesa, Chiwisa e Ghislandi a centrocampo e davanti Alessio, il fantasista De Nipoti e il vice cannoniere Vavassori, 8 gol finora. Probabile modulo con il solo bomber Vlahovic (13 gol) da punta unica con alle spalle i trequartisti Cassa e Panada, con l’esperto Cortinovis che potrebbe dare fantasia entrando nella ripresa.

Probabile formazione (3-4-3): Pardel; Del Lungo, Obric, Navarro; Scheffer, Gyabuaa, Manzoni, Bernasconi; Panada, Vlahovic, Cassa. All. Modesto

Fab.Car.