Atalanta contro l’Arsenal modulo con il trequartista, con Pasalic dietro Lookman

Bergamo, 19 settembre 2024 – L’Atalanta, che stasera alle 21 sfiderà al Gewiss Stadium l’Arsenal per la prima giornata della nuova Champions League, dovrebbe schierare il classico modulo con il trequartista al posto del tridente puro utilizzato domenica nel successo interno per 3-2 contro la Fiorentina. Gasperini sembra intenzionato ad iniziare con un modulo più prudente, pur ad alto tasso offensivo, con lo specialista Mario Pasalic - che in Champions ha già segnato contro Manchester City, Shakthar e Paris St Germain - dietro il tandem offensivo formato da Lookman, che da londinese vivrà un suo personale derby, e dal cannoniere Retegui debuttante in questa competizione, lasciando De Ketelaere in panchina come opzione per la ripresa.

Dea che punterà sui veterani della vecchia guardia guardia (sette dei titolari a Dublino) con l’esperienza di Djimsiti e Kolasinac (il bosniaco e’ l’ex di turno) dietro con Hien, in mediana De Roon e Ederson, sulle corsie Zappacosta e Ruggeri. In porta l’emergente Carnesecchi , anche lui al debutto in Champions come Retegui. Gewiss Stadium sold out con oltre 24mila spettatori, di questi 1300 tifosi britannici giunti a Bergamo in mattinata con voli charter: ingenti le misure di sicurezza per evitare incidenti tra le tifoserie (avvenute a Bergamo nel 2021 con i supporters inglesi del Manchester United), inclusa una ‘no alcol zone’ in tutta l’area del centro e dei quartieri intorno allo stadio di viale Giulio Cesare.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 8 Pasalic; 32 Retegui, 11 Lookman. (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 3 Kossounou, 19 Djimsiti, 27 Palestra, 7 Cuadrado, 16 Bellanova, 49 Del Lungo, 44 Brescianini, 24 Samardzic, 10 Zaniolo, 17 De Ketelaere, 48 Vlahovic). All.: Gasperini.

Arsenal (4-3-3): 22 Raya; 4 White, 2 Saliba, 6 Gabriel Magalhaes, 12 Timber; 5 Partey, 20 Jorghinho, 41 Rice; 7 Saka, 29 Havertz, 11 Martinelli. (32 Neto, 36 Stetford, 15 Kiwior, 47 Kacurri, 33 Calafiori, 49 Lewis-Skelly, 56 Oulad-M'Hand, 53 Nwaneri, 19 Trossard, 30 Sterling, 46 Kabia, 9 Gabriel Jesus). All.: Arteta. Arbitro: Turpin (FRA) Dove vederla: diretta dalle 20.45 su SkySport e Sky Calcio