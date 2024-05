Atalanta a Lecce: in palio i 3 punti per la Champions

Bergamo – Domani pomeriggio alle 18 l’Atalanta è di scena al ‘Via del mare’ di Lecce per una partita da vincere per staccare con due giornate di anticipo il biglietto per la prossima Champions League.

Dea quinta con 63 punti e il confronto diretto favorevole su Roma e Lazio staccate a 60 e 59 punti: con un successo in Puglia i nerazzurri non sarebbero più raggiungibili dalle due squadre capitoline. Vincere in Salento regalerebbe una spinta e una serenità ulteriore in vista di Dublino: nella trasferta leccese mancheranno però quattro titolari come l’esterno svedese Emil Holm, irrecuperabile nel mese di maggio, il difensore bosniaco Sead Kolasinac infortunato al flessore e a rischio per Dublino, e il trequartista olandese Teun Koopmeiners squalificato, oltre a Marten De Roon che mercoledì a Roma ha chiuso la sua stagione in nerazzurro con una lesione tra il primo e il secondo grado al muscolo fasciale del bicipite femorale.

Gasperini a quattro giorni dalla finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen dovrà per forza fare turnover. Come annunciato giovedì nella conferenza stampa tenuta a Roma dallo stesso tecnico torinese: “Ora giocheremo a Lecce e lì dovro fare fare dei cambi, sto pensando ad un turnover che però si può fare anche con i cinque cambi. Dobbiamo preparare bene la finale di Dublino e dobbiamo arrivare in una condizione fisica e mentale al meglio”.

Dietro dovrebbe partire dal primo minuto il capitano Toloi per dare risposo a Djimsiti, facendo reparto con Scalvini e con Hien. Possibile spazio nella ripresa per il 21enne Bonfanti aggregato dalla serie C. In mezzo Pasalic da mediano con Ederson e davanti, data l’assenza di Koopmeiners, ci sarà un tridente con Miranchuk arretrato e due punte come Lookman, o in alternativa De Ketelaere, e Scamacca che si staffettera’ con Toure’. Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.