Atalanta, alla ripresa un calendario amico: il Venezia fuori, il Verona e il Monza in casa

Alla ripresa del campionato, dopo questa seconda sosta per le nazionali, l’Atalanta avrà un ciclo di partite sulla carta favorevoli da sfruttare al meglio, per fare un filotto importante. La Dea, ottava a 10 punti, distanziata di sei lunghezze dal Napoli capolista, che incontrerà al Maradona il prossimo 3 novembre, avrà prima da affrontare una serie di squadre in lotta per la salvezza. Per provare ad inanellare una striscia di vittorie consecutive dopo quella per 5-1 di sabato contro il Genoa.

Domenica 20 ottobre i nerazzurri andranno a giocare in casa del Venezia, ultimo in classifica con 4 punti insieme al Monza, poi al Gewiss arriveranno per tre gare casalinghe consecutive prima il Celtic Glasgow, altro avversario abbordabile, in Champions il 23, quindi tre giorni dopo, sabato 26, il Verona e a seguire mercoledì 30 il Monza. Quattro gare da vincere per i bergamaschi, per risalire nelle prime posizioni di classifica in serie A e per rafforzare la zona playoff nella nuova Champions a classifica unica.

Oggi l’Atalanta riprenderà ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia per una settimana di sedute a ranghi ridotti, date le assenze dei nazionali: saranno da valutare le condizioni dei vari infortunati delle ultime settimane, ovvero i difensori Djimsiti, Kossounou e Toloi e dell’esterno Ruggeri, mentre il centrocampista Brescianini sarà fuori per tutto il mese di ottobre.