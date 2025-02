Atalanta, calvario Scalvini. Ma Gasp ritrova Scamacca

Tra mercato, infortuni e recuperi, Champions e Coppa Italia, oggi per l’Atalanta c’è il Torino. Alle 18 al Gewiss Stadium la Dea ospita i granata con una sorpresa per i tifosi: in panchina ci sarà anche Gianluca Scamacca, convocato meno di sei mesi dopo la rottura del legamento crociato avvenuta il 4 agosto, con intervento chirurgico il giorno successivo.

Il match odierno cade in un momento intenso dei nerazzurri: mercoledì sera il pareggio a Barcellona, martedì il quarto secco casalingo di Coppa Italia contro il Bologna, ieri l’operazione di mercato da 13 milioni per portare a Bergamo il talento Daniel Maldini, che dovrebbe portare all’uscita di Nicolò Zaniolo, diretto alla Fiorentina e non convocato per oggi. Sempre ieri la brutta notizia del nuovo lungo stop per Giorgio Scalvini: spalla sinistra da operare, tre mesi i tempi di recupero previsti. Sia lui che Kossounou rientreranno a maggio, se non ci saranno intoppi, costringendo la dirigenza ad un nuovo intervento sul mercato.

E oggi c’è il Torino, avversario da prendere con le pinze pensando alla sconfitta 1-2 all’andata all’Olimpico. Sconfitta figlia di tanti fattori: due pali colpiti, un rigore fallito da Pasalic al 96’, ma soprattutto quel 26 agosto, con il mercato aperto, Gasperini non aveva Bellanova, Cuadrado, Kossounou e Samardzic, mancava Lookman e in panchina c’erano sei ragazzi dell’U19. E dall’altra parte l’ex di turno Zapata a trascinare la squadra di Vanoli.

Gasperini recupera Kolasinac ma dovrebbe dare spazio dietro al capitano Toloi, davanti atteso il tridente mascherato con Samardzic da trequartista avanzato e la coppia offensiva formata da De Ketelaere e Retegui.

Probabile formazione (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.