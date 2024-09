Atalanta, per Cuadrado un debutto da applausi. E Gasperini vuole usarlo davanti

Bergamo, 20 settembre 2024 – Due siluri che hanno sibilato vicino ai pali della porta britannica e un paio di accelerazioni in dribbling. E tanti applausi alla fine. Il debutto in maglia atalantina di Juan Guillermo Cuadrado è stato subito impattante: migliore in campo tra i bergamaschi negli ultimi venti minuti contro l’Arsenal, con la sua effervescenza e velocità. A 36 anni e mezzo il duttile laterale colombiano è apparso già tirato a lucido, dissipando sul nascere ogni possibile perplessità (di una minoranza di tifosi) sulla sua utilità alla causa atalantina.

Gasperini a fine gara lo ha elogiato, ricordando che non si tratta certo di una sorpresa: “È un giocatore forte, che sa giocare a calcio, anche in più ruoli: vista la situazione che abbiamo in attacco, dove siamo in pochi, Cuadrado potrebbe esserci utile anche davanti”. Per il colombiano classe 1988, che ha scelto la maglia numero 7 liberata da Koopmeiners, un esordio positivo, con il rammarico solo di non averla vinta. “Sono molto contento dell'esordio davanti ai nostri tifosi, è stato bellissimo. Peccato per il risultato, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma dobbiamo prenderci le cose buone fatte e continuare su questa strada. Dobbiamo rimanere umili, come è sempre stata l'Atalanta. Poi dimostriamo in campo e in ogni allenamento chi siamo, vogliamo dare tutto per la squadra e fare un bel gioco", ha spiegato ai canali social nerazzurri l’esterno sudamericano. Che già lunedì sera nel derby lombardo al Gewiss contro il Como (sfida che in serie A mancava dal 2002-03 e in serie B dalla stagione successiva) potrebbe avere nuovamente spazio nella ripresa.