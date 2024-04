Atalanta, il “canterano” Davide Zappacosta raggiunge le 200 presenze in serie A

Bergamo, 5 aprile – Domenica a Cagliari saranno duecento in partite in serie A per Davide Zappacosta, 32 anni da compiere a giugno, da tre anni duttile ‘pendolino’ sulle corsie esterne dell’Atalanta. Il laterale di Sora, prodotto del settore giovanile nerazzurro (dove è arrivato 18enne nel 2010), veterano del gruppo avendo vestito la maglia atalantina addirittura nella stagione 2010-11, in serie B, nella prima annata dell’attuale gestione Percassi, domenica alla Unipol Domus di Cagliari raggiungerà un traguardo significativo, una cifra tonda maturata vestendo nel massimo campionato 109 volte la casacca dell’Atalanta, 56 volte quella del Torino, 25 quella del Genoa e 9 quella della Roma, con un totale di 15 gol realizzati in 199 gettoni in serie A. Esterno di qualità e sostanza Zappacosta dopo l’esplosione a Bergamo e il biennio a Torino ha vestito per due stagioni la maglia del Chelsea, con una prima stagione da titolare con i Blues nel 2017-18, prima di un grave infortunio al ginocchio nel 2019. Arrivato a Bergamo nell’agosto 2021 con Gasperini ha quasi sempre giocato da titolare, alternandosi sia a destra che a sinistra, collezionando 129 presenze in nerazzurro tra campionato, coppa Italia e coppe europee con 11 gol. Zappacosta vanta anche 13 presenze con la nazionale, negli anni dei ct Conte e Ventura.