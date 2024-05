Atalanta favorita nella corsa Champions: lunedì i nerazzurri possono agganciare la Roma

Bergamo, 4 maggio 2024 – Obiettivo quarto posto per l’Atalanta. Con cinque partite ancora da giocare, con 15 punti a disposizione, la Dea regine di coppe è diventata anche la favorita nella corsa Champions. Il quinto posto ormai è a portata di mano, complice un calendario favorevole per l’Atalanta sesta a 57 punti, a soli due punti dalla Roma che domenica sera affronterà all’Olimpico la Juventus, mentre i nerazzurri avranno lunedì un’agevole trasferta sul campo della già retrocessa Salernitana.

In caso di vittoria all’Arechi l’aggancio ai giallorossi, o addirittura il sorpasso, si potrebbero verificare già prima dello scontro diretto al Gewiss di domenica 12 maggio, in cui i bergamaschi avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, contro una Lupa che oltre tutto il giovedì sera sarà impegnata a Leverkusen e dovrà smaltire anche le tossine del lungo viaggio di ritorno dalla Germania. A favorire la Dea il calendario: nelle ultime due giornate i nerazzurri saranno a Lecce e poi in casa contro il Torino, mentre i giallorossi avranno la trasferta a Empoli e poi il Milan in casa.

Inoltre l’Atalanta ha il jolly della gara casalinga da recuperare contro la Fiorentina, probabilmente il 2 giugno, a campionato terminato. Nerazzurri che a questo punto possono fare anche un pensiero al quarto posto: il Bologna, che ieri ha pareggiato contro il Torino, è a 64 punti ma con due gare in più già disputate. E adesso gli emiliani dovranno affrontare il Napoli e la Juventus, ancora in corsa per i piazzamenti europei, e infine il Genoa. Calendario e classifica alla mano la squadra di Gasperini può puntare persino al quarto posto se dovesse arrivare a 70 punti.