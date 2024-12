Calciomercato Atalanta, nel mirino c’è il mediano Morten Frendrup del Genoa

Bergamo, 30 dicembre 2024 – Un altro San Martino per l’Atalanta? Da un paio di stagioni la Dea cerca un giovane sostituto per il capitano Marten De Roon.

La scorsa stagione è stato provato il 23enne transalpino Michel Adopo, ora al Cagliari, in questo girone di andata il 21enne ghanese Ibrahim Sulemana, ma nessuno dei due è mai riuscito a ritagliarsi un suo spazio. Adesso, per il mercato di gennaio, il club orobico, per essere ancora più competitivo sui tre fronti, vorrebbe un giocatore per la mediana da mettere in panchina come alternativa a De Roon e Ederson, puntando su un calciatore già rodato in serie A, già pronto, esperto ma ancora giovane, un millennial.

L’identikit porta al nazionale danese Morten Frendrup, classe 2001, punto di forza del centrocampo del Genoa. Giocatore già testato nel nostro calcio: 108 presenze dal 2022 con il Grifone tra A (64 gettoni con 3 gol), serie B (37 gare e 2 gol) e Coppa Italia.

Il club ligure, che ha appena cambiato proprietà, lo valuta intorno ai 20 milioni, ma l’Atalanta potrebbe inserire nella trattativa come contropartita tecnica proprio lo stesso Sulemana, utilizzato finora solo 28 minuti in campionato.

Con il Genoa ci sarebbero già contatti in corso, i liguri in piena corsa per la salvezza non vorrebbero privarsi di un titolare fondamentale per il centrocampo, ma il 23enne danese vorrebbe fare il salto di qualità e gradirebbe il trasferimento a Bergamo per giocare in una realtà di Champions come la Dea.